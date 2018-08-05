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Київ та Сумщина є лідерами за кількістю викритих фактів живодерства

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. За перше півріччя поточного року в Україні зареєстровано 154 кримінальних провадження за фактами знущання над тваринами, при цьому Київ та Сумська область є лідерами за кількістю таких справ. Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України на запит УНН.

Так, у Києві впродовж серпня-червня 2018 року зареєстровано 15 кримінальних проваджень за ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України, з них закрито 2 провадження. Водночас у Сумській області за аналогічними фактами було відкрито 10 проваджень, а закрито 2.

Варто зазначити, що по 1 провадженню розслідується у Чернівецькій, Чернігівській, Тернопільській Житомирській, Луганській областях.

У той же час на Хмельниччині поліцією не встановлено жодного випадку живодерства.

Як зазначається у документі, із загальної кількості зареєстрованих в Україні злочинів щодо тварин закрито 57 проваджень.

Нагадаємо, у районі Полтавського ринку у Кропивницькому знайшли цуценят із відрізаними головами та знятою шкірою. Через це активісти написали заяву в поліцію.

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