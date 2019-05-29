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Киев будет способствовать открытом расследованию дел в отношении руководства Департамента соцполитики - КГГА

Киев будет способствовать открытом расследованию дел в отношении руководства Департамента соцполитики - КГГА

Киев  •  УНН

 • 7840 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Киев будет способствовать открытом расследованию дел в отношении руководства Департамента социальной политики Киевской государственной администрации. Об этом первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник написал в социальной сети Facebook, передает УНН.

"Для полного понимания ситуации с увольнением должностных лиц Департамента социальной политики надо прояснить некоторые моменты. Во-первых, только были выявлены нарушения законодательства Украины должностными лицами Департамента социальной политики, сразу были приняты соответствующие кадровые решения", - сообщил Поворозник.

По его словам, все материалы о нарушениях уже переданы правоохранительным органам.

"Во-вторых, город передал все материалы проверки соблюдения законодательства бывшими должностными лицами Департамента социальной политики в правоохранительные органы. Сейчас приняты соответствующие процессуальные решения", - отметил чиновник.

Первый заместитель председателя КГГА также заверил, что город будет способствовать расследованию этих дел.

"В-третьих, город готов всесторонне содействовать расследованию дел. Со своей стороны правоохранительные органы дать оценку ситуации, ведь это их непосредственная задача. И последнее: злоупотребление служебным положением в социальной сфере - это, как минимум, аморально. Мы заинтересованы в открытом и всестороннем расследовании дел ", - подытожил Поворозник.

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Киев

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