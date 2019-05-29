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Київ сприятиме відкритому розслідуванню справ щодо керівництва Департаменту соцполітики – КМДА

Київ сприятиме відкритому розслідуванню справ щодо керівництва Департаменту соцполітики – КМДА

Київ • УНН

 • 7840 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Київ сприятиме відкритому розслідуванню справ щодо керівництва Департаменту соціальної політики Київської державної адміністрації. Про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник написав у соціальній мережі Facebook, передає УНН. 

"Для повного розуміння ситуації зі звільненням посадових осіб Департаменту соціальної політики треба прояснити деякі моменти. По-перше, щойно були виявлені порушення законодавства України посадовими особами Департаменту соціальної політики, одразу були ухвалені відповідні кадрові рішення", – повідомив Поворозник.

За його словами, усі матеріали щодо порушень вже передані правоохоронним органам.

"По-друге, місто передало усі матеріали перевірки дотримання законодавства колишніми посадовими особами Департаменту соціальної політики до правоохоронних органів. Наразі ухвалені відповідні процесуальні рішення", – зазначив чиновник.

Перший заступник голови КМДА також запевнив, що місто сприятиме розслідуванню цих справ.

"По-третє, місто готове всебічно сприяти розслідуванню справ. Зі свого боку правоохоронні органи мають дати оцінку ситуації, адже це їхнє безпосереднє завдання. І останнє: зловживання службовим становищем у соціальній сфері – це, як мінімум, аморально. Ми зацікавлені у відкритому та всебічному розслідуванні справ", – підсумував Микола Поворозник.

Українські Національні Новини

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