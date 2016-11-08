Киев хочет, чтобы вблизи всех КПВВ круглосуточно действовали пункты Красного Креста и ОБСЕ - И.Геращенко

"Во вторник, 8 ноября, в Минске работала только гуманитарная подгруппа. Обсудили вопросы работы КПВВ. Украина настаивает на безусловном соблюдении режима тишины со стороны ОРДЛО и создании безопасных условий для гражданского населения, которое ежедневно пересекает КПВВ на линии соприкосновения, чтобы получить пенсию на подконтрольной украинской власти территории", - отметила И.Геращенко.

Также она отметила, что в Минске поддержали предложение ОБСЕ разместить вблизи КПВВ "Станица Луганская" специальную миссию Красного Креста, что будет способствовать безопасной ситуации вблизи пропускного пункта.

"Украинская сторона вообще выступает за то, чтобы постоянно действующие пункты МККК и ОБСЕ действовали вблизи всех пропускных пунктов. Не приезжали туда на 15 минут в день, а работали круглосуточно", - сообщила И.Геращенко.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщила, что освобождение заложников станет ключевой темой для гуманитарной группы в Минске, которая будет работать 2 дня, 8-9 ноября.