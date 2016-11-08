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Київ хоче, аби поблизу усіх КПВВ цілодобово діяли пункти Червоного Хреста і ОБСЄ - І.Геращенко

Київ хоче, аби поблизу усіх КПВВ цілодобово діяли пункти Червоного Хреста і ОБСЄ - І.Геращенко

Київ • УНН

 • 6979 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Мінську підтримали пропозицію ОБСЄ розмістити поблизу КПВВ "Станиця Луганська" спеціальну місію Червоного Хреста, що сприятиме безпечній ситуації поблизу пропускного пункту. Про це перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“У вівторок, 8 листопада, в Мінську працювала лише гуманітарна підгрупа. Обговорили питання роботи КПВВ. Україна наполягає на безумовному дотриманні режиму тиші з боку ОРДЛО і створенні безпечних умов для цивільного населення, яке щодня перетинає КПВВ на лінії зіткнення, щоб отримати пенсіі на підконтрольній українській владі території”, — зазначила І.Геращенко.

Також вона наголосила на тому, що у Мінську підтримали пропозицію ОБСЄ розмістити поблизу КПВВ “Станиця Луганська” спеціальну місію Червоного Хреста, що сприятиме безпечній ситуації поблизу пропускного пункту.

“Українська сторона взагалі виступає за те, аби постійно діючі пункти МКЧХ і ОБСЄ діяли поблизу всіх пропускних пунктів. Не приїжджали туди на 15 хвилин на день, а працювали цілодобово”, — повідомила І.Геращенко.

Раніше представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську Ірина Геращенко повдіомила, що звільнення заручників стане ключовою темою для гуманітарної групи в Мінську, яка працюватиме 2 дні, 8-9 листопада.

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