Киев до сих пор в режиме экстренных отключений: графики не действуют - YASNO

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"Время, которое киевляне проводят без света, сокращается. В понедельник киевляне в среднем отключались на 9 часов, а вчера – менее чем на 7 часов в сутки. Сегодня и сами ограничения были меньше – 545 МВт. В течение дня отключалось 953 тысячи клиентов, на 5 тыс меньше, чем вчера.

Но пока мы все равно в режиме экстренных отключений. Стабилизационные графики не действуют, но мы на них ориентируемся и к ним приближаемся", - написал Коваленко.

Дополнение

В Укрэнерго подчеркнули, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

23 ноября массированный ракетный обстрел армии россии по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.