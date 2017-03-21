Киевлянка выиграла авто в лотерею "Лото-Забава"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 49611 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107214 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122614 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181772 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132576 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126307 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118448 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106583 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107607 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103931 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киевлянка выиграла авто в лотерею "Лото-Забава"

Киевлянка выиграла авто в лотерею "Лото-Забава"

Киев  •  УНН

 • 9949 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Последней победительницей весенней акции лотереи "Лото-Забава" "4 авто за 4 недели" стала киевлянка Виктория Мельник, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Так, 19 марта во время очередного розыгрыша тиража ведущие "Лото-Забавы" вручили ей ключи от нового JAC S2, денежный эквивалент которого составляет 400 тыс. грн.

Как рассказала В.Мельник, в студии "Лото-Забава" она не впервые. Три года назад, в 2014 году, она выиграла 210 тыс. грн в праздничном розыгрыше, приуроченном к 15-летнему юбилею лотереи.

"Я не просто удивлена, а шокирована! Честно говоря, после первого выигрыша была почти уверена, что большего успеха никогда не добьюсь. У меня нет слов. Очень счастлива", - прокомментировала свой выигрыш В.Мельник.

Напомним, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом среди лотерей, которые подарили Украине наибольшее количество миллионеров. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

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