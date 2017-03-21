Киевлянка выиграла авто в лотерею "Лото-Забава"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Последней победительницей весенней акции лотереи "Лото-Забава" "4 авто за 4 недели" стала киевлянка Виктория Мельник, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора государственных лотерей "М.С.Л.".
Так, 19 марта во время очередного розыгрыша тиража ведущие "Лото-Забавы" вручили ей ключи от нового JAC S2, денежный эквивалент которого составляет 400 тыс. грн.
Как рассказала В.Мельник, в студии "Лото-Забава" она не впервые. Три года назад, в 2014 году, она выиграла 210 тыс. грн в праздничном розыгрыше, приуроченном к 15-летнему юбилею лотереи.
"Я не просто удивлена, а шокирована! Честно говоря, после первого выигрыша была почти уверена, что большего успеха никогда не добьюсь. У меня нет слов. Очень счастлива", - прокомментировала свой выигрыш В.Мельник.
Напомним, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом среди лотерей, которые подарили Украине наибольшее количество миллионеров. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".