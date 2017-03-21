Киевлянка выиграла авто в лотерею "Лото-Забава"

Так, 19 марта во время очередного розыгрыша тиража ведущие "Лото-Забавы" вручили ей ключи от нового JAC S2, денежный эквивалент которого составляет 400 тыс. грн.

Как рассказала В.Мельник, в студии "Лото-Забава" она не впервые. Три года назад, в 2014 году, она выиграла 210 тыс. грн в праздничном розыгрыше, приуроченном к 15-летнему юбилею лотереи.

"Я не просто удивлена, а шокирована! Честно говоря, после первого выигрыша была почти уверена, что большего успеха никогда не добьюсь. У меня нет слов. Очень счастлива", - прокомментировала свой выигрыш В.Мельник.

Напомним, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом среди лотерей, которые подарили Украине наибольшее количество миллионеров. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".