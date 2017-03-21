Киянка виграла авто в лотерею “Лото-Забава”

Так, 19 березня під час чергового розіграшу тиражу ведучі “Лото-Забави” вручили їй ключі від нового JAC S2, грошовий еквівалент якого становить 400 тис. грн.

Як розповіла В.Мельник, у студії “Лото-Забава” вона не вперше. Три роки тому, у 2014 році, вона виграла 210 тис. грн у святковому розіграші, приуроченому до 15-річного ювілею лотереї.

“Я не просто здивована, а шокована! Чесно кажучи, після першого виграшу була майже впевнена, що більшого успіху ніколи не доб’юся. У мене немає слів. Є велике щастя”, — прокоментувала свій виграш В.Мельник.

Нагадаємо, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом серед лотерей, які подарували Україні найбільшу кількість мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.