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Киевлянина осудили на 12 лет за убийство жены в состоянии аффекта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Святошинский районный суд г. Киева вынес приговор 28-летнему киевлянину за убийство в состоянии аффекта своей жены. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции столицы, передает УНН.

“Осознав, что лишил благоверную жизни, мужчина пытался совершить самоубийство. Впрочем его оперативно задержали правоохранители, поэтому сейчас злоумышленник приговорен к 12 годам лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, кровавая семейная драма произошла в июле 2017 года в Святошинском районе.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы, что в квартире на проспекте Победы она нашла мертвой коллегу, которая утром не вышла на работу. Там же в квартире находился ее муж, который признался в убийстве женщины и попытках покончить с жизнью, порезав себе вены. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции и врачи.

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В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что у супругов часто происходили конфликты. На допросе преступник рассказал, что жена собиралась на работу, когда между ними возникла очередная ссора. Не сдержавшись, он выхватил нож и стал им наносить удары женщине. Когда понял, что натворил, ножом порезал себя, а дальше открыл газ и лег на диван. Однако его повреждения оказались незначительными, а вскоре в квартиру пришла знакомая его жены. Женщина сразу вызвала на место преступления полицию и врачей “скорой”.

Приговором Святошинского районного суда за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленника приговорили к 12-ти годам лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области за убийство любовницы мужа приговорили к 12 годам тюрьмы.

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