У Києві чоловік через ревнощі вдарив жінку ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У Дарницькому районі столиці через ревнощі чоловік схопив ножа та вдарив жінку у живіт. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
Як повідомили правоохоронці, опівночі до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Садовій ножем поранено жінку.
“У приватному будинку на правоохоронців чекав власник оселі. Працівникам поліції він розповів, що на ґрунті ревнощів у нього з дружиною виник конфлікт, у розпалі якого він схопився за ніж. Після скоєного чоловік викликав „швидку“ та поліцію. Із травмою живота 38-річну киянку доставили до лікарні, а її благовірного — до управління поліції. 43-річний непрацюючий вінничанин повністю зізнався у скоєному злочині. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — розповіли у поліції.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції столиці відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, поліцейські Київської та Донецької областей затримали мешканку Краматорська, що під виглядом іноземки 13 років ховалася від суду за напад на жінку.