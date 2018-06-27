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У Києві затримали жінку, яка 13 років ховалась від суду за кордоном

У Києві затримали жінку, яка 13 років ховалась від суду за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Поліцейські Київської та Донецької областей затримали мешканку Краматорська, що під виглядом іноземки 13 років ховалася від суду за напад на жінку. Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області, передає УНН.

Як розповіли правоохоронці, у 2005 році засуджена понівечила свою знайому та за підробленими документами виїхала закордон. Поліцейські обласного главку та краматорської поліції отримали інформацію щодо повернення її в Україну.

“13 років тому підстерігши ймовірну коханку чоловіка, розшукувана облила суперницю кислотою, спричинивши тим самим 76% відсотків опіків тіла. На суді вона провину свою не визнала, проте зібраних поліцейськими доказів було достатньо для того, аби суд визнав її винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 „Умисне тяжке тілесне ушкодження“ Кримінального кодексу України та виніс вирок — 5 років тюрми. Скориставшись часом, відведеним на вступ вироку в законну силу, засуджена змінила ім’я та за підробленими документами вилетіла закордон. Розпочавши нове життя та сподіваючись на плинність часу, жінка була впевнена, що злочин так і залишиться безкарним”, — розповіли правоохоронці.

Сьогодні вона повернулася в Україну, аби відзначити день свого народження в родинному колі, проте правоохоронці вже мали на руках не тільки відомості про її місцеперебування, а й про дату її прибуття. Всі ці роки вони “тримали на гачку” зловмисницю. Затримано було зловмисницю за сприяння столичних колег в аеропорту Жулян в день її народження. Саме сьогодні їй виповнилося 65 років.

Її буде доправлено на Донеччину та передано для відбуття призначеного їй покарання.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала нетверезого чоловіка, який на зауваження щодо своєї поведінки вдарив ножем відвідувача супермаркету.

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