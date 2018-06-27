У Києві затримали жінку, яка 13 років ховалась від суду за кордоном

Як розповіли правоохоронці, у 2005 році засуджена понівечила свою знайому та за підробленими документами виїхала закордон. Поліцейські обласного главку та краматорської поліції отримали інформацію щодо повернення її в Україну.

“13 років тому підстерігши ймовірну коханку чоловіка, розшукувана облила суперницю кислотою, спричинивши тим самим 76% відсотків опіків тіла. На суді вона провину свою не визнала, проте зібраних поліцейськими доказів було достатньо для того, аби суд визнав її винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 „Умисне тяжке тілесне ушкодження“ Кримінального кодексу України та виніс вирок — 5 років тюрми. Скориставшись часом, відведеним на вступ вироку в законну силу, засуджена змінила ім’я та за підробленими документами вилетіла закордон. Розпочавши нове життя та сподіваючись на плинність часу, жінка була впевнена, що злочин так і залишиться безкарним”, — розповіли правоохоронці.

Сьогодні вона повернулася в Україну, аби відзначити день свого народження в родинному колі, проте правоохоронці вже мали на руках не тільки відомості про її місцеперебування, а й про дату її прибуття. Всі ці роки вони “тримали на гачку” зловмисницю. Затримано було зловмисницю за сприяння столичних колег в аеропорту Жулян в день її народження. Саме сьогодні їй виповнилося 65 років.

Її буде доправлено на Донеччину та передано для відбуття призначеного їй покарання.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала нетверезого чоловіка, який на зауваження щодо своєї поведінки вдарив ножем відвідувача супермаркету.