В Киеве задержали женщину, которая 13 лет пряталась от суда за границей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Полицейские Киевской и Донецкой областей задержали жительницу Краматорска, которая под видом иностранки 13 лет скрывалась от суда за нападение на женщину. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, в 2005 году осужденная изувечила свою знакомую и по поддельным документам выехала за границу. Полицейские областного главка и краматорской полиции получили информацию о возвращении ее в Украину.
"13 лет назад подстерегши вероятную любовницу мужа, разыскиваемая облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела. На суде она вину свою не признала, однако собранных полицейскими доказательств было достаточно для того, чтобы суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины и вынес приговор - 5 лет тюрьмы. Воспользовавшись временем, отведенным на вступление приговора в законную силу, осужденная сменила имя и по поддельным документам вылетела за границу. Начав новую жизнь и надеясь на текучесть времени, женщина была уверена, что преступление так и останется безнаказанным", - рассказали правоохранители.
Сегодня она вернулась в Украину, чтобы отметить день своего рождения в кругу семьи, однако правоохранители уже имели на руках не только сведения о ее местонахождении, но и о дате ее прибытия. Все эти годы они "держали на крючке" злоумышленницу. Задержана была злоумышленница при содействии столичных коллег в аэропорту Жулян в день ее рождения. Именно сегодня ей исполнилось 65 лет.
Она будет доставлена в Донецкую область и передана для отбывания назначенного ей наказания.
Напомним, в Киеве полиция задержала нетрезвого мужчину, который на замечания относительно своего поведения ударил ножом посетителя супермаркета.