В Киеве мужчина из-за ревности ударил женщину ножом

Как сообщили правоохранители, в полночь в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение, что на улице Садовой ножом ранена женщина.

"В частном доме на правоохранителей ждал владелец дома. Работникам полиции он рассказал, что на почве ревности у него с женой возник конфликт, в разгар которого он схватился за нож. После содеянного мужчина вызвал "скорую" и полицию. С травмой живота 38-летнюю киевлянку доставили в больницу, а ее благоверного - в управление полиции. 43-летний неработающий житель Винницы полностью признался в совершенном преступлении. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции столицы открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, полицейские Киевской и Донецкой областей задержали жительницу Краматорска, что под видом иностранки 13 лет скрывалась от суда за нападение на женщину.