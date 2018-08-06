Китай успешно испытал свой первый гиперзвуковой аппарат
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий успешно испытала первый в истории КНР гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2, способный развивать скорость до 6 махов (более 7,1 тыс. км/ч). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Global Times.
“Успешный тест, о проведении которого мы можем объявить общественности, свидетельствует, что Китай уже сделал технологический прорыв в области вооружений”, — цитирует военного эксперта Сун Чжунпина издание.
Новинка, сконструированная специалистами Академии аэрокосмической аэродинамики Китая, прошла испытания на одном из полигонов в северо-западной части КНР. По словам разработчиков, во время полета аппарат перемещался по крайне сложно предсказуемой для противника траектории. В будущем он будет использоваться как носитель для боеголовок, а также применяться в системах ПРО.
Во время испытаний этот гиперзвуковой аппарат находился в воздухе около 10 минут — за этот промежуток времени он сделал ряд маневров на высоте 30 км, после чего приземлился в заданной точке. Ожидается, что аппарат еще пройдет неоднократное тестирование, прежде чем будет поставлен на вооружение Народно-освободительной армии Китая.
Напомним, в начале этого года президент России Владимир Путин похвастался тем, что у его страны появилась новая ядерная ракета с неограниченным радиусом действия, но она еще должна пройти успешные испытания. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с отчетом разведки США по программе вооружений, сообщает CNBC. По словам источников, крылатую ракету тестировали четыре раза в период с ноября по февраль, но каждое из испытаний было провальным.