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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 16373 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Китай успешно испытал свой первый гиперзвуковой аппарат

Китай успешно испытал свой первый гиперзвуковой аппарат

Киев  •  УНН

 • 15807 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий успешно испытала первый в истории КНР гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2, способный развивать скорость до 6 махов (более 7,1 тыс. км/ч). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Global Times.

“Успешный тест, о проведении которого мы можем объявить общественности, свидетельствует, что Китай уже сделал технологический прорыв в области вооружений”, — цитирует военного эксперта Сун Чжунпина издание.

Новинка, сконструированная специалистами Академии аэрокосмической аэродинамики Китая, прошла испытания на одном из полигонов в северо-западной части КНР. По словам разработчиков, во время полета аппарат перемещался по крайне сложно предсказуемой для противника траектории. В будущем он будет использоваться как носитель для боеголовок, а также применяться в системах ПРО.

Во время испытаний этот гиперзвуковой аппарат находился в воздухе около 10 минут — за этот промежуток времени он сделал ряд маневров на высоте 30 км, после чего приземлился в заданной точке. Ожидается, что аппарат еще пройдет неоднократное тестирование, прежде чем будет поставлен на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, в начале этого года президент России Владимир Путин похвастался тем, что у его страны появилась новая ядерная ракета с неограниченным радиусом действия, но она еще должна пройти успешные испытания. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с отчетом разведки США по программе вооружений, сообщает CNBC. По словам источников, крылатую ракету тестировали четыре раза в период с ноября по февраль, но каждое из испытаний было провальным.

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