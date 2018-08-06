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Китай успішно випробував свій перший гіперзвуковий апарат

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Китайська корпорація аерокосмічної науки і технологій успішно випробувала перший в історії КНР гіперзвукової літальний апарат Xingkong-2, здатний розвивати швидкість до 6 махів (понад 7,1 тис. км/год). Про це повідомляє УНН з посиланням на Global Times.

“Успішний тест, про проведення якого ми можемо оголосити громадськості, свідчить, що Китай вже зробив технологічний прорив в області озброєнь”, — цитує військового експерта Сун Чжунпіна видання.

Новинка, сконструйована фахівцями Академії аерокосмічної аеродинаміки Китаю, пройшла випробування на одному з полігонів у північно-західній частині КНР. За словами розробників, під час польоту апарат переміщався по вкрай складно передбачуваній для противника траєкторії. У майбутньому він буде використовуватися як носій для боєголовок, а також застосовуватися в системах ПРО.

Під час випробувань цей гіперзвукової апарат знаходився в повітрі близько 10 хвилин — за цей проміжок часу він зробив ряд маневрів на висоті 30 км, після чого приземлився в заданій точці. Очікується, що апарат ще пройде неодноразове тестування, перш ніж буде поставлений на озброєння Народно-визвольної армії Китаю.

Нагадаємо, на початку цього року президент Росії Володимир Путін похвалився тим, що у його країни з’явилася нова ядерна ракета з необмеженим радіусом дії, але вона ще повинна пройти успішні тести. Про це з посиланням на джерела, знайомі зі звітом розвідки США щодо програми озброєнь, повідомляє CNBC. За словами джерел, крилату ракету тестували чотири рази у період з листопада по лютий, але кожне з випробувань було провальним.

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