Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа

$44.800.0351.080.10
ukenru
12:19 • 1314 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшимPhoto
10:57 • 6732 просмотра
На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса - заболели более 120 человек
Эксклюзив
08:47 • 22534 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
07:10 • 24388 просмотра
ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа ТищенкоPhotoVideo
07:01 • 25293 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова
3 июля, 04:36 • 26566 просмотра
Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человекPhoto
2 июля, 23:44 • 34885 просмотра
Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ
2 июля, 16:41 • 40748 просмотра
Федоров призвал почти 40 стран-партнеров незамедлительно передать Украине ракеты Patriot
Эксклюзив
2 июля, 15:51 • 48147 просмотра
Самая массированная атака на Киев – военный эксперт рассказал, когда ожидать следующий удар россиян
Эксклюзив
2 июля, 14:57 • 42326 просмотра
Ракеты не помеха: как столичные врачи принимали роды в самую темную ночь атаки на КиевPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
4м/с
64%
745мм
Популярные новости
Что празднуют 3 июля в Украине и мире3 июля, 03:00 • 17142 просмотра
В июне рф потеряла наибольшее количество артиллерии за всё время войны - Минобороны3 июля, 03:32 • 14824 просмотра
В Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона07:31 • 16281 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo10:49 • 16123 просмотра
Киев и область перевели на экстренные отключения света11:05 • 10290 просмотра
публикации
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo10:49 • 16139 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
08:47 • 22553 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 43556 просмотра
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto2 июля, 11:29 • 52602 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto2 июля, 11:28 • 54288 просмотра
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Парагвай
Мексика
Канада
Испания
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа12:00 • 1708 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 40488 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 85461 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 118447 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 130955 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа

Киев • УНН

 • 1710 просмотра

Суд в Сучжоу постановил, что сеть чайных магазинов Molly Tea должна выплатить Louis Vuitton 10,3 млн юаней за использование похожего логотипа. Компания планирует подать апелляцию.

Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа

Китайскую чайную сеть Molly Tea обязали выплатить Louis Vuitton 10,3 миллиона юаней (1,5 миллиона долларов США) в качестве компенсации за несанкционированное использование логотипа, похожего на четырехлепестковую цветочную монограмму французского люксового бренда, пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Народный суд средней инстанции Сучжоу, находящийся в восточной китайской провинции Цзянсу, на этой неделе постановил, что компания Molly Tea, базирующаяся в Шэньчжэне, должна выплатить эту сумму в течение 10 дней.

Он заявил, что компенсация по иску о нарушении прав на товарный знак включает 10 миллионов юаней за экономический ущерб и 300 000 юаней за судебные издержки.

Molly Tea заявила, что планирует подать апелляцию.

Louis Vuitton отказалась от комментариев.

Molly Tea обновила логотип, отображаемый в своем мини-приложении, перейдя с черно-белой версии на цветную.

Суд также обязал Molly Tea опубликовать заявление на главных страницах своих шести официальных аккаунтов – на своем веб-сайте и в мини-приложении, а также на платформах социальных сетей Weibo, WeChat, RedNote и Douyin – чтобы устранить негативное влияние нарушения.

Это гражданское дело было подано 15 мая прошлого года, согласно Tianyancha, китайскому поставщику корпоративной информации.

Национальное управление интеллектуальной собственности Китая заявило, что заявки на товарные знаки, поданные Molly Tea в 2024 году, были отклонены и поставлены на рассмотрение.

В заявлении говорится, что Louis Vuitton зарегистрировал свой монограммный узор в Китае.

Иск вызвал горячие онлайн-дебаты в Китае. В некоторых публикациях на Weibo говорилось о том, что два бренда работают в разных отраслях промышленности или что подобные узоры использовались в древнем Китае, но многие сказали, что логотип сразу напомнил им Louis Vuitton.

Основанная в 2021 году, компания Molly Tea заявила, что сейчас управляет более чем 2000 магазинов по всему миру, а также имеет зарубежные торговые точки в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Великобритании, Таиланде, Индонезии и Сингапуре.

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite