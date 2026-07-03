Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа

Китайскую чайную сеть Molly Tea обязали выплатить Louis Vuitton 10,3 миллиона юаней (1,5 миллиона долларов США) в качестве компенсации за несанкционированное использование логотипа, похожего на четырехлепестковую цветочную монограмму французского люксового бренда, пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Народный суд средней инстанции Сучжоу, находящийся в восточной китайской провинции Цзянсу, на этой неделе постановил, что компания Molly Tea, базирующаяся в Шэньчжэне, должна выплатить эту сумму в течение 10 дней.

Он заявил, что компенсация по иску о нарушении прав на товарный знак включает 10 миллионов юаней за экономический ущерб и 300 000 юаней за судебные издержки.

Molly Tea заявила, что планирует подать апелляцию.

Louis Vuitton отказалась от комментариев.

Molly Tea обновила логотип, отображаемый в своем мини-приложении, перейдя с черно-белой версии на цветную.

Суд также обязал Molly Tea опубликовать заявление на главных страницах своих шести официальных аккаунтов – на своем веб-сайте и в мини-приложении, а также на платформах социальных сетей Weibo, WeChat, RedNote и Douyin – чтобы устранить негативное влияние нарушения.

Это гражданское дело было подано 15 мая прошлого года, согласно Tianyancha, китайскому поставщику корпоративной информации.

Национальное управление интеллектуальной собственности Китая заявило, что заявки на товарные знаки, поданные Molly Tea в 2024 году, были отклонены и поставлены на рассмотрение.

В заявлении говорится, что Louis Vuitton зарегистрировал свой монограммный узор в Китае.

Иск вызвал горячие онлайн-дебаты в Китае. В некоторых публикациях на Weibo говорилось о том, что два бренда работают в разных отраслях промышленности или что подобные узоры использовались в древнем Китае, но многие сказали, что логотип сразу напомнил им Louis Vuitton.

Основанная в 2021 году, компания Molly Tea заявила, что сейчас управляет более чем 2000 магазинов по всему миру, а также имеет зарубежные торговые точки в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Великобритании, Таиланде, Индонезии и Сингапуре.