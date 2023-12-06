Китай ввел в эксплуатацию первую в мире АЭС 4-го поколения

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  217027 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  217196 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  223950 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  260798 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  286317 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  256680 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  208156 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  197513 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  182339 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  232044 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  204004 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  43791 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  36811 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  32277 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  51239 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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6 декабря лидеры G7 проведут онлайн-саммит с участием Зеленского

Лидеры G7 проведут онлайн-саммит 6 декабря, к которому сначала присоединится президент Украины Зеленский, чтобы обсудить глобальные проблемы.

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6 декабря лидеры G7 проведут онлайн-саммит с участием Зеленского

День святого Николая. Что еще отмечаем шестого декабря

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Сенат США представил законопроект на сумму 111 миллиардов долларов на поддержку Украины - более 15 миллиардов долларов, помощь Израилю - 10,6 миллиардов долларов, а также финансирование мероприятий по охране границ. Законопроект сталкивается с партийными проблемами относительно иммиграционных и пограничных положений.

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Через 36 месяцев службы: парламент обсуждает возможность демобилизации военнослужащих

Парламентский комитет Украины рассматривает варианты демобилизации мобилизованных военнослужащих после определенного срока службы, а также обсуждает способы позволить призывникам уволиться в запас или перейти на контрактную службу во время военного положения.

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Через 36 месяцев службы: парламент обсуждает возможность демобилизации военнослужащих

В Украине стартовал новый этап обмена старых ламп на светодиодные для пенсионеров

В Украине начался новый этап программы по обмену старых ламп на светодиодные, которая позволяет пенсионерам получить пять светодиодных ламп в отделениях "Укрпочты", что является частью усилий по повышению энергоэффективности и уменьшению нагрузки на электросети.

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В Украине стартовал новый этап обмена старых ламп на светодиодные для пенсионеров

Нетаньяху призвал мир осудить изнасилование боевиками ХАМАС израильских женщин

Нетаньяху требует глобального осуждения изнасилований, совершенных боевиками ХАМАСа во время нападения на Израиль 7 октября. Он раскритиковал молчание правозащитных организаций по этому поводу.

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Нетаньяху призвал мир осудить изнасилование боевиками ХАМАС израильских женщин

США наложили санкции на руководителя белорусского Красного Креста и 11 фирм за нарушение прав человека

США ввели санкции против восьми белорусов и 11 белорусских фирм, включая главу Белорусского Красного Креста, за антидемократические действия и нарушение прав человека.

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США наложили санкции на руководителя белорусского Красного Креста и 11 фирм за нарушение прав человека