Китай ввел в эксплуатацию первую в мире АЭС 4-го поколения

В Украине стартовал новый этап обмена старых ламп на светодиодные для пенсионеров

В Украине начался новый этап программы по обмену старых ламп на светодиодные, которая позволяет пенсионерам получить пять светодиодных ламп в отделениях "Укрпочты", что является частью усилий по повышению энергоэффективности и уменьшению нагрузки на электросети.