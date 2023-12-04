Китай утверждает, что боевой корабль США "незаконно" вошел в воды вблизи спорной Второй мели Томаса
Киев • УНН
Китай обвинил американский военный корабль в незаконном вхождении в спорные воды Южно-Китайского моря вблизи Второй мели Томаса, что привело к эскалации региональной напряженности.
Китайские военные в понедельник заявили, что американский боевой корабль "незаконно" вошел в воды вблизи Второй мели Томаса, спорного атолла Южнокитайского моря, и назвали США "самой большой угрозой для мира и стабильности" в регионе. Об этом сообщает South China Morning Post, пишет УНН.
Соединенные Штаты намеренно нарушили водное пространство Южнокитайского моря, серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, серьезно подорвали региональный мир и стабильность и серьезно нарушили международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения,
Детали
В ответ изданию в понедельник, офицер по связям с общественностью 7-го флота ВМС США в Йокосуке Меган Грин, описала движение американского корабля как "обычные операции", которые "совместимы с международным правом".
Эти операции демонстрируют, что мы стремимся поддерживать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, где все страны, большие и малые, защищены своим суверенитетом, могут решать споры без принуждения и имеют свободу навигации и полетов в соответствии с международными законами, правилами и нормами,
Дополнение
Пекин претендует на почти все Южнокитайское море, ключевой транзитный пункт для коммерческого судоходства в районе огромных природных ресурсов.
Стороны, оспаривающие требования Китая, включают Филиппины, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Бруней.В 2016 году Постоянный арбитражный суд заявил, что претензии Китая не имеют правовых оснований
Напомним
В прошлом месяце Пекин и Вашингтон обменялись обвинениями после того, как военные Китая заявили, что оттеснили военный корабль США в спорном Южно-Китайском море.
Военно-морские силы США ответили, что они проводят "рутинную операцию по свободе судоходства".
Китай утверждает, что боевой корабль США "незаконно" вошел в воды вблизи спорной Второй мели Томаса
Китай обвинил американский военный корабль в незаконном вхождении в спорные воды Южно-Китайского моря вблизи Второй мели Томаса, что привело к эскалации региональной напряженности.
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