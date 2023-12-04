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Китай утверждает, что боевой корабль США "незаконно" вошел в воды вблизи спорной Второй мели Томаса

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 08:42  •  10297 просмотра

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Китай обвинил американский военный корабль в незаконном вхождении в спорные воды Южно-Китайского моря вблизи Второй мели Томаса, что привело к эскалации региональной напряженности.

Китайские военные в понедельник заявили, что американский боевой корабль "незаконно" вошел в воды вблизи Второй мели Томаса, спорного атолла Южнокитайского моря, и назвали США "самой большой угрозой для мира и стабильности" в регионе. Об этом сообщает South China Morning Post, пишет УНН.

Соединенные Штаты намеренно нарушили водное пространство Южнокитайского моря, серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, серьезно подорвали региональный мир и стабильность и серьезно нарушили международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения,

- говорится в заявлении представителя командования Южного округа Китая.

Детали

В ответ изданию в понедельник, офицер по связям с общественностью 7-го флота ВМС США в Йокосуке Меган Грин, описала движение американского корабля как "обычные операции", которые "совместимы с международным правом".

Эти операции демонстрируют, что мы стремимся поддерживать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, где все страны, большие и малые, защищены своим суверенитетом, могут решать споры без принуждения и имеют свободу навигации и полетов в соответствии с международными законами, правилами и нормами,

- отметила она.

Дополнение

Пекин претендует на почти все Южнокитайское море, ключевой транзитный пункт для коммерческого судоходства в районе огромных природных ресурсов.

Стороны, оспаривающие требования Китая, включают Филиппины, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Бруней.В 2016 году Постоянный арбитражный суд заявил, что претензии Китая не имеют правовых оснований

Напомним

В прошлом месяце Пекин и Вашингтон обменялись обвинениями после того, как военные Китая заявили, что оттеснили военный корабль США в спорном Южно-Китайском море.

Военно-морские силы США ответили, что они проводят "рутинную операцию по свободе судоходства".

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Новости Мира
Китай стверджує, що бойовий корабель США "незаконно" увійшов у води поблизу спірної Другої мілини Томаса
China claims US warship "illegally" entered waters near disputed Second Thomas Shoal
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