Кипер встретился с промышленным бизнесом Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Глава Одесской ОГА Олег Кипер встретился с руководителями крупнейших промышленных предприятий Одесской области, передает УНН со ссылкой на tg-канал Кипера.
Детали
В ходе встречи Кипер обсудил с бизнесом проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в условиях военного положения. В частности относительно проведения некоторых налоговых проверок, оформления предприятиями земельных участков для расширения деятельности, налаживания новых механизмов реализации произведенной в области продукции, уточнил глава ОВА.
Кроме того, Кипер и предприниматели обсудили проблемные вопросы, которые возникают у предприятий с Одесской таможней при импорте ввозимых на таможенную территорию Украины товаров.
Кипер поблагодарил представителей промышленности Одесской области за предоставленные предложения по эффективному сотрудничеству.
“В свою очередь, мы и в дальнейшем будем оказывать всестороннюю поддержку бизнесу, ведь в условиях войны, единство, постоянная поддержка, коммуникация и взаимодействие между органами власти и предприятиями позволяет успешно противостоять российскому нашествию”, - резюмировал он.