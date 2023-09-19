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Кипер встретился с промышленным бизнесом Одесской области

Кипер встретился с промышленным бизнесом Одесской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Глава Одесской ОГА Олег Кипер встретился с руководителями крупнейших промышленных предприятий Одесской области, передает УНН со ссылкой на tg-канал Кипера.

Детали

В ходе встречи Кипер обсудил с бизнесом проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в условиях военного положения. В частности относительно проведения некоторых налоговых проверок, оформления предприятиями земельных участков для расширения деятельности, налаживания новых механизмов реализации произведенной в области продукции, уточнил глава ОВА.

Кроме того, Кипер и предприниматели обсудили проблемные вопросы, которые возникают у предприятий с Одесской таможней при импорте ввозимых на таможенную территорию Украины товаров.

Кипер поблагодарил представителей промышленности Одесской области за предоставленные предложения по эффективному сотрудничеству.

“В свою очередь, мы и в дальнейшем будем оказывать всестороннюю поддержку бизнесу, ведь в условиях войны, единство, постоянная поддержка, коммуникация и взаимодействие между органами власти и предприятиями позволяет успешно противостоять российскому нашествию”, - резюмировал он.

Украинские Национальные Новости

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