Кіпер зустрівся з промисловим бізнесом Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зустрівся з керівниками найбільших промислових підприємств Одещини, передає УНН із посиланням на tg-канал Кіпера.
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У ході зустрічі Кіпер обговорив з бізнесом проблеми, з якими стикаються підприємці в умовах воєнного стану. Зокрема щодо проведення деяких податкових перевірок, оформлення підприємствами земельних ділянок для розширення діяльності, налагодження нових механізмів реалізації виробленої в області продукції, уточнив очільник ОВА.
Окрім того, Кіпер та підприємці обговорилм проблемні питання, які виникають у підприємств з Одеською митницею при імпорті ввезених на митну територію України товарів.
Кіпер подякував представникам промисловості Одещини за надані пропозиції щодо ефективної співпраці.
“У свою чергу, ми й надалі надаватимемо всебічну підтримку бізнесу, адже в умовах війни, єдність, постійна підтримка, комунікація і взаємодія між органами влади та підприємствами дає змогу успішно протистояти російській навалі”, — резюмував він.