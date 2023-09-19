Кіпер зустрівся з промисловим бізнесом Одещини

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У ході зустрічі Кіпер обговорив з бізнесом проблеми, з якими стикаються підприємці в умовах воєнного стану. Зокрема щодо проведення деяких податкових перевірок, оформлення підприємствами земельних ділянок для розширення діяльності, налагодження нових механізмів реалізації виробленої в області продукції, уточнив очільник ОВА.

Окрім того, Кіпер та підприємці обговорилм проблемні питання, які виникають у підприємств з Одеською митницею при імпорті ввезених на митну територію України товарів.

Кіпер подякував представникам промисловості Одещини за надані пропозиції щодо ефективної співпраці.

“У свою чергу, ми й надалі надаватимемо всебічну підтримку бізнесу, адже в умовах війни, єдність, постійна підтримка, комунікація і взаємодія між органами влади та підприємствами дає змогу успішно протистояти російській навалі”, — резюмував він.