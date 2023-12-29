Кипер о последствиях атаки на Одессу: 14 человек до сих пор в больнице, 11 - выписали

Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал о последствиях ночной и утренней атаки рф на Одессу, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что в результате атаки врага четыре человека погибли, около 27 - получили ранения.

"Последняя неделя, как и до того, не простая. Это четвертая массовая атака, которую нельзя сравнить с предыдущими. На данную минуту четверо погибших. Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял близких. Около 27 пострадавших. К этому времени 14 человек находится в больнице, 11 выписали и они вернулись домой. Среди них - двое детей 6 и 8 лет", - проинформировал Кипер.

Он добавил, что в результате атаки врага пострадал 21 дом, большинство из них - многоэтажки.

"Один частный дом снесен до основания. Это дом в пригороде", - сообщил Кипер.