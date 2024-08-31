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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ким Чен Ын получил новую партию орловских рысаков из России

Ким Чен Ын получил новую партию орловских рысаков из России

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 02:27  •  4559 просмотра

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Северная Корея импортировала 24 орловских рысака из России. Лошади имеют символическое значение для Ким Чен Ына, играя важную роль в культе личности и пропаганде режима.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил новую партию орловских рысаков из России, которая была доставлена через узкую сухопутную границу между странами. Согласно заявлению ветеринарной власти Приморского края, в воскресенье было перевезено 24 лошади - 19 жеребцов и пять кобыл, что является любимой породой Кима, на которых он часто изображен на пропагандистских фото, пишет издание The Times, передает УНН.

Детали

Тридцать лошадей этой же породы уже были отправлены в Пхеньян в 2022 году. Несмотря на разработку ядерного оружия и баллистических ракет, Северная Корея также инвестирует в одну из старейших военных технологий, развивая сеть конных военных подразделений. Согласно официальным торговым отчетам, в период с 2020 по 2023 год страна потратила не менее 600 000 долларов на породистых лошадей, импортируемых из России.

Лошади имеют больше символическое значение для Кима, чем военное, играя важную роль в культе личности, который он создал вокруг себя и своей семьи. Государственные СМИ часто показывают, как Ким ездит верхом с детства, в частности вместе со своим отцом, Ким Чен Иром. В 2018 году появилась серия фотографий, на которых Ким верхом на орловских рысаках скачет по снегу на священной горе Пэкту вместе с женой Ли Соль Чжу, сестрой Ким Ё Чжон и другими помощниками.

Государственные СМИ в феврале показали Кима и его дочь Чжу Ё, которую многие считают его законной наследницей, во время военного парада, посвященного 75-летию Корейской народной армии, где они также были верхом на орловских рысаках. Южнокорейская газета Chosun Ilbo недоброжелательно описала Кима и его жену, назвав их «похожими на парочку пузатых эльфов из Властелина колец».

КНДР відправила до росії понад 13 тисяч контейнерів зі зброєю - розвідка Південної Кореї28 августа 2024, 13:51 • 12957 просмотров

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