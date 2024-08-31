Північнокорейський лідер Кім Чен Ин отримав нову партію орловських рисаків з Росії, яка була доставлена через вузький сухопутний кордон між країнами. Згідно із заявою ветеринарної влади Приморського краю, у неділю було перевезено 24 коня — 19 жеребців і п'ять кобил, що є улюбленою породою Кіма, на яких він часто зображений на пропагандистських фото, пише видання The Times, передає УНН.

Деталі

Тридцять коней цієї ж породи вже були відправлені до Пхеньяну у 2022 році. Попри розробку ядерної зброї та балістичних ракет, Північна Корея також інвестує в одну з найстаріших військових технологій, розвиваючи мережу кінних військових підрозділів. Згідно з офіційними торговельними звітами, у період з 2020 по 2023 рік країна витратила щонайменше 600 000 доларів на породистих коней, імпортованих з Росії.

Коні мають більше символічне значення для Кіма, ніж військове, відіграючи важливу роль у культі особистості, який він створив навколо себе та своєї родини. Державні ЗМІ часто показують, як Кім їздить верхи з дитинства, зокрема разом зі своїм батьком, Кім Чен Іром. У 2018 році з'явилася серія фотографій, на яких Кім верхи на орловських рисаках скаче по снігу на священній горі Пекту разом із дружиною Лі Соль Чжу, сестрою Кім Йо Чжон та іншими помічниками.

Державні ЗМІ у лютому показали Кіма і його доньку Чжу Е, яку багато хто вважає його законною спадкоємицею, під час військового параду, присвяченого 75-річчю Корейської народної армії, де вони також були верхи на орловських рисаках. Південнокорейська газета Chosun Ilbo недоброзичливо описала Кіма і його дружину, назвавши їх "схожими на парочку пузатих ельфів із Володаря кілець".

КНДР відправила до росії понад 13 тисяч контейнерів зі зброєю - розвідка Південної Кореї