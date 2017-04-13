Нескольких российских офицеров на Донбассе отстранили от службы из-за алко- и наркозависимости - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во время проверки комиссией командного состава было обнаружено несколько алко- и наркозависимых офицеров, в результате чего они были отстранены от службы. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
“Для предотвращения роста правонарушений на территории оккупированного Донбасса по вине российских военнослужащих в результате употребления ими спиртных напитков и наркотических веществ в состав комиссии дополнительно включена группа медицинских специалистов для проведения углубленной медицинской проверки всего командного состава и выявления среди российских офицеров алко- и наркозависимых. По состоянию на 13 апреля с.г. по результатам проверки уже отстранено от исполнения служебных обязанностей нескольких российских офицеров полка”, — говорится в сообщении.
Кроме того, стало известно, что во время проверки были выявлены многочисленные махинации тыловых служб полка с закупкой продуктов питания и содержания на гражданских должностях поваров в солдатских столовых так называемых “мертвых душ”, вместо которых приготовление пищи возлагалось на военнослужащих, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки.
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