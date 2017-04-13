Нескольких российских офицеров на Донбассе отстранили от службы из-за алко- и наркозависимости - разведка

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47303 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104120 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160068 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118130 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117486 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113087 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104643 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154526 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нескольких российских офицеров на Донбассе отстранили от службы из-за алко- и наркозависимости - разведка

Нескольких российских офицеров на Донбассе отстранили от службы из-за алко- и наркозависимости - разведка

Киев  •  УНН

 • 8898 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во время проверки комиссией командного состава было обнаружено несколько алко- и наркозависимых офицеров, в результате чего они были отстранены от службы. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

“Для предотвращения роста правонарушений на территории оккупированного Донбасса по вине российских военнослужащих в результате употребления ими спиртных напитков и наркотических веществ в состав комиссии дополнительно включена группа медицинских специалистов для проведения углубленной медицинской проверки всего командного состава и выявления среди российских офицеров алко- и наркозависимых. По состоянию на 13 апреля с.г. по результатам проверки уже отстранено от исполнения служебных обязанностей нескольких российских офицеров полка”, — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что во время проверки были выявлены многочисленные махинации тыловых служб полка с закупкой продуктов питания и содержания на гражданских должностях поваров в солдатских столовых так называемых “мертвых душ”, вместо которых приготовление пищи возлагалось на военнослужащих, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки.

Как сообщал УНН, боевики “ЛНР” подают рапорты на увольнение.

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