Нескольких российских офицеров на Донбассе отстранили от службы из-за алко- и наркозависимости - разведка

“Для предотвращения роста правонарушений на территории оккупированного Донбасса по вине российских военнослужащих в результате употребления ими спиртных напитков и наркотических веществ в состав комиссии дополнительно включена группа медицинских специалистов для проведения углубленной медицинской проверки всего командного состава и выявления среди российских офицеров алко- и наркозависимых. По состоянию на 13 апреля с.г. по результатам проверки уже отстранено от исполнения служебных обязанностей нескольких российских офицеров полка”, — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что во время проверки были выявлены многочисленные махинации тыловых служб полка с закупкой продуктов питания и содержания на гражданских должностях поваров в солдатских столовых так называемых “мертвых душ”, вместо которых приготовление пищи возлагалось на военнослужащих, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки.

Как сообщал УНН, боевики “ЛНР” подают рапорты на увольнение.