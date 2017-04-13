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Кількох російських офіцерів на Донбасі усунули від служби через алко- і наркозалежність - розвідка

Кількох російських офіцерів на Донбасі усунули від служби через алко- і наркозалежність - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Під час перевірки комісією командного складу було виявлено кількох алко- і наркозалежних офіцерів, внаслідок чого їх було усунуто від служби. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

“Для запобігання зростанню правопорушень на території окупованого Донбасу з вини російських військовослужбовців внаслідок вживання ними спиртних напоїв та наркотичних речовин до складу комісії додатково включено групу медичних фахівців для проведення поглибленої медичної перевірки всього командного складу та виявлення серед російських офіцерів алко- і наркозалежних. Станом на 13 квітня ц.р. за результатами перевірки вже усунуто від виконання службових обов’язків декількох російських офіцерів полку”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, стало відомо, що під час перевірки було виявлено численні махінації тилових служб полку із закупкою продуктів харчування та утримання на цивільних посадах поварів у солдатських їдальнях так званих “мертвих душ”, замість яких приготування їжі покладалось на військовослужбовців, що не мали відповідної фахової підготовки.

Як передавав УНН, бойовики “ЛНР” подають рапорти на звільнення.

Українські Національні Новини

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