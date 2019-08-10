Число жертв наводнений в Индии возросло до 95 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Число погибших в результате наводнений в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра увеличилось до 95 человек, в то время как сильные дожди и оползни вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Так, сообщается, что около 42 человек погибли в юго-западной части штата Керала, и более 100 тыс. пострадавших были эвакуированы, после того как за два дня штат пострадал от 80 оползней.
Красная тревога, или прогноз сильных дождей и плохих погодных условий, был объявлен для семи из 14 округов штата Керала, сообщили Reuters в субботу в отделе управления делами о стихийных бедствиях штата.
В прошлом году Керала пострадала от одного из самых сильных наводнений за последние сто лет. Более 200 человек погибли и более 5 миллионов пострадали.
Самый загруженный аэропорт штата, Международный аэропорт Кочин, был закрыт с пятниця из-за дождей.
В соседней Карнатаке, где находится индийский технологический центр Бенгалуру, около 24 человек погибли в результате наводнения, которое, по словам местных властей, стало самым сильным за 45 лет.
Около 1024 деревень были затоплены в результате дождей, несколько плотин прорвало, и более 200 тыс. человек были эвакуированы в штате.
В Махараштре, где находится финансовая столица Индии Мумбай, на этой неделе погибло 29 человек.
Как сообщал УНН, в июле число жертв наводнений в индийских штатах Ассам и Бихар превысило 200 человек.