Число жертв наводнений в Индии возросло до 95 человек

КИЕВ. 10 августа. УНН. Число погибших в результате наводнений в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра увеличилось до 95 человек, в то время как сильные дожди и оползни вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.