Кількість жертв повеней в Індії зросла до 95 осіб

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті повеней в індійських штатах Карнатака, Керала і Махараштра збільшилася до 95 осіб, в той час як сильні дощі та зсуви змусили сотні тисяч людей покинути свої будинки, передає УНН з посиланням на Reuters.