Кількість жертв повеней в Індії зросла до 95 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті повеней в індійських штатах Карнатака, Керала і Махараштра збільшилася до 95 осіб, в той час як сильні дощі та зсуви змусили сотні тисяч людей покинути свої будинки, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, повідомляється, що близько 42 людей загинули в південно-західній частині штату Керала, і більше 100 тис. постраждалих були евакуйовані, після того як за два дні штат постраждав від 80 зсувів.
Червона тривога, або прогноз сильних дощів і погані погодні умови, був оголошений для семи з 14 округів штату Керала, повідомили Reuters в суботу у відділі управління справами про стихійні лиха штату.
У минулому році Керала постраждала від однієї з найсильніших повеней за останні сто років. Понад 200 людей загинули і понад 5 мільйонів постраждали.
Найбільш завантажений аеропорт штату, Міжнародний аеропорт Кочин, був закритий з пятниця через дощі.
У сусідній Карнатаке, де знаходиться індійський технологічний центр Бенгалуру, близько 24 людини загинули в результаті повені, яка, за словами місцевої влади, стала найсильнішою за 45 років.
Близько 1024 сіл були затоплені в результаті дощів, кілька гребель прорвало, і більше 200 тис. осіб були евакуйовані в штаті.
У Махараштра, де знаходиться фінансова столиця Індії Мумбай, на цьому тижні загинуло 29 осіб.
Як повідомляв УНН, в липні кількість жертв повеней в індійських штатах Ассам і Біхар перевищила 200 осіб.