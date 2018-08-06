Число жертв мощного землетрясения в Индонезии увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Количество лиц, погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, выросло до 82, тысячи людей эвакуированы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Напомним, ранее агентство DPA со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий страны сообщало о 39 погибших в результате землетрясения.
По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам (319 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 10 км.