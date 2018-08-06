Число жертв мощного землетрясения в Индонезии увеличилось

Напомним, ранее агентство DPA со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий страны сообщало о 39 погибших в результате землетрясения.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам (319 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 10 км.