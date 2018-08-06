Кількість жертв потужного землетрусу в Індонезії збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Кількість осіб, які загинули в результаті потужного землетрусу, що стався в неділю на індонезійському острові Ломбок, зросла до 82, тисячі людей евакуйовані. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
Нагадаємо, раніше агентство DPA з посиланням на Агентство із запобігання стихійним лихам країни повідомляло про 39 загиблих у результаті землетрусу.
За інформацією Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, на острові Ломбок стався землетрус магнітудою 6,6. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 49 км на північний схід від міста Матарам (319 тис. жителів). Осередок залягав на глибині 10 км.