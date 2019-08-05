Число жертв ДТП и взрыва в Каире возросло до 19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Число погибших при ДТП и взрыве, последовавшим за ним, в Каире у Института рака в понедельник возросло до 19. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Египта, пишет УНН.
Отмечается, что еще 30 человек пострадали. Ранее телеканал Al Arabiya информировал о 17 погибших и 32 пострадавших.
Как информирует агентство со ссылкой на МВД Египта, автомобиль, ехавший по встречной полосе, столкнулся с тремя другими транспортными средствами, после чего прогремел взрыв. В заявлении министерства не указано, является ли инцидент преднамеренной атакой.
Из-за происшествия нанесен ущерб инфраструктуре Института рака. Пациенты и медперсонал эвакуированы.
Генпрокурор Египта отдал распоряжение провести срочное расследование причин взрыва и направил на место ЧП группу следователей.
Как сообщал УНН, в начале года по меньшей мере 25 человек погибли и 50 пострадали в результате сильного пожара на вокзале Рамсес в центре Каира — самой железнодорожной станции Египта.