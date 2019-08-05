Кількість жертв ДТП і вибуху в Каїрі зросла до 19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кількість загиблих при ДТП і вибуху, що послідував за ним, в Каїрі біля Інституту раку в понеділок зросла до 19. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров’я Єгипту, пише УНН.
Відзначається, що ще 30 людей постраждали. Раніше телеканал Al Arabiya інформував про 17 загиблих і 32 постраждалих.
Як інформує агентство з посиланням на МВС Єгипту, автомобіль, що їхав по зустрічній смузі, зіткнувся з трьома іншими транспортними засобами, після чого прогримів вибух. У заяві міністерства не вказано, чи є інцидент навмисною атакою.
Через події завдано збитків інфраструктурі Інституту раку. Пацієнти і медперсонал евакуйовані.
Генпрокурор Єгипту розпорядився провести термінове розслідування причин вибуху і направив на місце НП групу слідчих.
Як повідомляв УНН, на початку року щонайменше 25 людей загинули і 50 постраждали внаслідок сильної пожежі на вокзалі Рамсес в центрі Каїра — найбільшій залізничній станції Єгипту.