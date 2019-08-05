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Кількість жертв ДТП і вибуху в Каїрі зросла до 19

Кількість жертв ДТП і вибуху в Каїрі зросла до 19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кількість загиблих при ДТП і вибуху, що послідував за ним, в Каїрі біля Інституту раку в понеділок зросла до 19. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров’я Єгипту, пише УНН.

Відзначається, що ще 30 людей постраждали. Раніше телеканал Al Arabiya інформував про 17 загиблих і 32 постраждалих.

Як інформує агентство з посиланням на МВС Єгипту, автомобіль, що їхав по зустрічній смузі, зіткнувся з трьома іншими транспортними засобами, після чого прогримів вибух. У заяві міністерства не вказано, чи є інцидент навмисною атакою.

Через події завдано збитків інфраструктурі Інституту раку. Пацієнти і медперсонал евакуйовані.

Генпрокурор Єгипту розпорядився провести термінове розслідування причин вибуху і направив на місце НП групу слідчих.

Як повідомляв УНН, на початку року щонайменше 25 людей загинули і 50 постраждали внаслідок сильної пожежі на вокзалі Рамсес в центрі Каїра — найбільшій залізничній станції Єгипту.

Українські Національні Новини

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