Число полностью вакцинированных от "ковида" украинцев приблизилось к 15 миллионам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 14,98 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - более 581 тысячи человек. При этом в целом сделали почти 31,2 миллиона прививок, за последние сутки из которых - около 59 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
За сутки 14 февраля в Украине 59 170 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 17 244 человека, вторую дозу - 27 362 человека, дополнительную дозу получили 457 человек, бустерную дозу - 14 107 человек.
С начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 594 936 человек, получили две дозы - 14 985 576 человек, получили дополнительную дозу - 24 205 человек, бустерную дозу - 581 349 человек. Всего проведено 31 186 066 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.