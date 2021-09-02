Число полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев приближается к 4 миллионам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 3,9 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 9,3 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 119 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"С начала прививочной кампании привито 5 452 125 человек, из них получили одну дозу - 5 452 123 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 906 070 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 358 193 прививки", - сообщили в Минздраве.
Детали
119 022 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 1 сентября 2021 года. Одну дозу получили 38 353 человека, полностью иммунизированы - 80 669 человек.
В течение суток работали: 906 мобильных бригад, 2827 пунктов прививки; 330 центров вакцинации.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.