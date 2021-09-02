Кількість повністю вакцинованих від COVID-19 українців наближається до 4 мільйонів

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже 3,9 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 9,3 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 119 тисяч, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 452 125 людей, з них отримали одну дозу – 5 452 123 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 906 070 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 358 193 щеплення", - повідомили у МОЗ.

Деталі

119 022 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 1 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 38 353 людини, повністю імунізовані - 80 669 людей.

Протягом доби працювали: 906 мобільних бригад, 2 827 пунктів щеплення; 330 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

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