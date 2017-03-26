Число пострадавших в результате взрыва на западе Великобритании возросло до 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В результате взрыва на западе Великобритании упал дом. 30 человек получили ранения, двое - серьезные, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Взрыв произошел в доме в городе Бебингтон, в окрестностях Ливерпуля. В здании находилась танцевальная студия.
Танцевальная студия была расположена по соседству с китайским рестораном, где в момент взрыва было много посетителей.
На место происшествия приехали 12 машин скорой помощи и около 40 пожарных.
Служба скорой помощи сообщила, что пострадавших увезли в больницу. Тех, кто получил серьезные ранения, доставлены в больницы Айнтры в Ливерпуль.
Как сообщал УНН, мощный взрыв произошел на западе Великобритании в графстве Мерсисайд, вероятно, от утечки газа или пожара, пострадали 15 человек.