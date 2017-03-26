Кількість постраждалих внаслідок вибуху на заході Великої Британії зросла до 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Внаслідок вибуху на заході Великої Британії впав будинок. 30 людей отримали поранення, двоє — серйозні, передає УНН з посиланням на ВВС.
Вибух стався в будинку в місті Бебингтон, в околицях Ліверпуля. В будівлі знаходилася танцювальна студія.
Танцювальна студія була розташована по сусідству з китайським рестораном, де в момент вибуху було багато відвідувачів.
За його словами, на місце події приїхали 12 машин швидкої допомоги і близько 40 пожежних.
Служба швидкої допомоги повідомила, що постраждалих відвезли до лікарні. Тих, хто отримав серйозні поранення, доставлено в лікарні Айнтри в Ліверпуля.
Як повідомляв УНН, потужний вибух стався на заході Великої Британії в графстві Мерсісайд, імовірно, від витоку газу або пожежі, постраждали 15 осіб.