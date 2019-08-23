Количество поддельных банкнот гривны снизилась на четверть - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Национальный банк Украины констатирует снижение количества поддельных банкнот национальной валюты по итогам первого полугодия 2019 года. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс служба НБУ.
"Национальный банк отмечает снижение количества поддельных банкнот национальной валюты по итогам первого полугодия 2019 года. Так, количество и сумма подделки банкнот гривны за первое полугодие 2019 года, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, снизились на 26% и 20% соответственно", - говорится в сообщении.
Традиционно большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 поддельных банкнот гривны приходилась на банкноты четырех номиналов:
- 500 грн (50% от общего количества изъятых подделок)
- 100 грн (24%);
- 200 грн (14%);
- 50 грн (11%).
"Зачастую обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций", - говорится в сообщении.
Также Нацбанк информирует, что в августе этого года зафиксировано увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 грн образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.
"Речь идет об изъятии около 60 банкнот, которые сбывались в кассах автозаправочных станций в разных регионах страны (Киев и Киевская, Закарпатская, Волынская, Киевская, Житомирская области)", - говорится в сообщении.
Напомним, в украинских судах рассматривается более 270 дел, связанных с ПриватБанком, в которых фигурирует Национальный банк Украины.