Кількість підроблених банкнот гривні знизилася на чверть - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Національний банк України констатує зниження кількості підроблених банкнот національної валюти за підсумками першого півріччя 2019 року. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Національний банк констатує зниження кількості підроблених банкнот національної валюти за підсумками першого півріччя 2019 року. Так, кількість та сума підроблення банкнот гривні за перше півріччя 2019 року, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року, знизилися на 26% та 20% відповідно", - йдеться в повідомленні.
Традиційно більшість (99%) вилучених з обігу у першому півріччі 2019 року підроблених банкнот гривні припадала на банкноти чотирьох номіналів:
- 500 грн (50% від загальної кількості вилучених підробок);
- 100 грн (24%);
- 200 грн (14%);
- 50 грн (11%).
"Найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій", - йдеться в повідомленні.
Також Нацбанк інформує, що у серпні цього року зафіксоване збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 грн зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту.
"Йдеться, зокрема, про вилучення близько 60 банкнот, що збувалися у касах автозаправних станцій у різних регіонах країни (м. Київ та Київська, Закарпатська, Волинська, Черкаська, Житомирська області)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в українських судах розглядається понад 270 справ, пов’язаних з ПриватБанком, в яких фігурує Національний банк України.