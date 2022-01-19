Количество новых случаев заражения COVID-19 в Индии достигло восьмимесячного максимума
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Индия сообщила, что новые случаи заражения коронавирусом достигли восьмимесячного максимума в среду. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Федеральная власть заявила, что Omicron вызывает меньше госпитализаций и смертей, чем вариант Delta, от которого в прошлом году погибли сотни тысяч людей.
Индия сообщила о 282 970 новых случаях заражения за последние 24 часа, что является самым высоким показателем за восемь месяцев, в результате чего общее количество инфицированных достигло 37,9 миллиона, что является вторым по величине показателем в мире после США.
Число смертей увеличилось до 441, в том числе 83 с предыдущей волны, которые южный штат Керала регистрирует только сейчас, что делает национальный показатель одним из самых высоких в этом году.
Хотя уровень заражения в крупных городах Индии в последнее время снизился, эксперты говорят, что пик заболеваемости в стране может достичь в середине следующего месяца.
Около 70% из 939-миллионного взрослого населения получили две дозы вакцины, и сейчас проводится бустерная кампания для работников охраны здоровья и групп риска. Но миллионы людей все еще ждут своей первой прививки.
Индия также сообщила в среду о первом значительном увеличении количества тестов на COVID-19 через неделю после того, как министерство здравоохранения предупредило штаты о риске пропуска распространение коронавируса.
Во вторник в штатах было проведено около 1,9 миллиона тестов, что является самым высоким показателем с 12 января, а ежедневная мощность тестирования в Индии составляет более 2 миллионов.