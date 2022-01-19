Кількість нових випадків зараження COVID-19 в Індії досягло восьмимісячного максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Індія повідомила, що нові випадки зараження коронавірусом досягли восьмимісячного максимуму в середу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Федеральна влада заявила, що Omicron викликає менше госпіталізацій та смертей, ніж варіант Delta, від якого минулого року загинули сотні тисяч людей.
Індія повідомила про 282 970 нових випадків зараження за останні 24 години, що є найвищим показником за вісім місяців, внаслідок чого загальна кількість інфікованих досягла 37,9 мільйона, що є другим за величиною показником у світі після США.
Число смертей збільшилося до 441, у тому числі 83 із попередньої хвилі, яку південний штат Керала реєструє тільки зараз, що робить національний показник одним із найвищих цього року.
Хоча рівень зараження у великих містах Індії останнім часом знизився, експерти кажуть, що пік захворюваності в країні може сягнути середини наступного місяця.
Близько 70% із 939-мільйонного дорослого населення отримали дві дози вакцини, і зараз проводиться бустерна кампанія для працівників охорони здоров'я та груп ризику. Але мільйони людей все ще чекають свого першого щеплення.
Індія також повідомила у середу про перше значне збільшення кількості тестів на COVID-19 за тиждень після того, як міністерство охорони здоров'я попередило штати про ризики пропуску поширення коронавірусу.
У вівторок у штатах було проведено близько 1,9 мільйонів тестів, що є найвищим показником з 12 січня, а щоденна потужність тестування в Індії становить понад 2 мільйони.