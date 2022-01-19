Кількість нових випадків зараження COVID-19 в Індії досягло восьмимісячного максимуму

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 75117 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 139308 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 138251 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 165196 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 169296 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 135413 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 146970 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 170648 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181666 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216444 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 371940 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 110611 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 88192 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 117008 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 53272 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 371924 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 266813 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 333447 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 449006 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 697297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 53272 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 117008 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 111911 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 148258 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 172362 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Кількість нових випадків зараження COVID-19 в Індії досягло восьмимісячного максимуму

Кількість нових випадків зараження COVID-19 в Індії досягло восьмимісячного максимуму

Київ • УНН

 • 11941 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Індія повідомила, що нові випадки зараження коронавірусом досягли восьмимісячного максимуму в середу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Федеральна влада заявила, що Omicron викликає менше госпіталізацій та смертей, ніж варіант Delta, від якого минулого року загинули сотні тисяч людей.

Індія повідомила про 282 970 нових випадків зараження за останні 24 години, що є найвищим показником за вісім місяців, внаслідок чого загальна кількість інфікованих досягла 37,9 мільйона, що є другим за величиною показником у світі після США.

Число смертей збільшилося до 441, у тому числі 83 із попередньої хвилі, яку південний штат Керала реєструє тільки зараз, що робить національний показник одним із найвищих цього року.

Хоча рівень зараження у великих містах Індії останнім часом знизився, експерти кажуть, що пік захворюваності в країні може сягнути середини наступного місяця.

Близько 70% із 939-мільйонного дорослого населення отримали дві дози вакцини, і зараз проводиться бустерна кампанія для працівників охорони здоров'я та груп ризику. Але мільйони людей все ще чекають свого першого щеплення.

Індія також повідомила у середу про перше значне збільшення кількості тестів на COVID-19 за тиждень після того, як міністерство охорони здоров'я попередило штати про ризики пропуску поширення коронавірусу.

У вівторок у штатах було проведено близько 1,9 мільйонів тестів, що є найвищим показником з 12 січня, а щоденна потужність тестування в Індії становить понад 2 мільйони.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53