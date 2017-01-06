Количество больных гриппом в Ровенской области уменьшилась на 30%
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 января. УНН. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ постепенно спадает в Ровенской области. В первую неделю 2017 года количество больных зменшилось на 30%, сообщил УНН заведующий эпидемиологическим отделом "Ровенского лабораторного центра МЗ" Виктор Мороз.
По его данным, за медицинской помощью обратились 9782 человека, из которых 5859 (60%) - дети.
"Положительное то, что количество больных, по сравнению с предыдущей неделей, уменьшилось на 30%. Хотя несмотря на такую тенденцию уровень заболеваемости еще достаточно высок ", - подчеркнул Виктор Мороз.
Как сообщал УНН, в Ровенской области карантин объявлен в 5 районах области и 3 городах - Ровно, Остроге и Вараше .