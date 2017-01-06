Кількість хворих на грип на Рівненщині зменшилася на 30%
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Рівень захворюваності на грип і ГРВІ поступово спадає на Рівненщині. У перший тиждень 2017 року кількість хворих зменшалася на 30%, повідомив УНН завідувач епідеміологічним відділом “Рівненського лабораторного центру МОЗ” Віктор Мороз.
За його даними, за медичною допомогою звернулось 9782 особи, з яких 5859 (60%) — діти.
“Позитивне те, що кількість хворих, у порівнянні з попереднім тижнем, зменшилась на 30%. Хоча попри таку тенденцію рівень захворюваності ще є досить високий”, — підкреслив Віктор Мороз.
Як повідомляв УНН, на Рівненщині карантин через грип оголошений у 5 районах області і 3 містах — Рівному, Острозі та Вараші.