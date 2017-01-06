Кількість хворих на грип на Рівненщині зменшилася на 30%

За його даними, за медичною допомогою звернулось 9782 особи, з яких 5859 (60%) — діти.

“Позитивне те, що кількість хворих, у порівнянні з попереднім тижнем, зменшилась на 30%. Хоча попри таку тенденцію рівень захворюваності ще є досить високий”, — підкреслив Віктор Мороз.

Як повідомляв УНН, на Рівненщині карантин через грип оголошений у 5 районах області і 3 містах — Рівному, Острозі та Вараші.