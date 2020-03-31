Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 785 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 5:50 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 37686 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии - 11591 человек и в Испании - 7716. В Китае - 3187 человек за все время эпидемии.
Всего в мире 785709 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 165837 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (164274), Италия (101739), Испания (87956), Германия (66885), Франция (45170) и Иран (41495).
Напомним, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли.