Киев ожидает грозы и весенние заморозки

Грозы и заморозки идут в столицу. В КГВА предупредили о "желтом" уровне опасности, передает УНН.

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Киевлян предостерегли, что снижение температуры в столице начнется с четверга. А вместе с похолоданием придут грозы.

В КГВА отметили, что 18 апреля в городе днем ожидают 7-9°, а ночью - 5-7°. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

А весенние заморозки жители столицы почувствуют ночью 20 апреля. Синоптики прогнозируют 0-2°. В связи с ухудшением погодных условий, на дорогах возможна гололедица. Поэтому объявили о желтом уровне опасности.

Ночью 20 апреля в столице ожидаются заморозки 0-2°. На дорогах возможна гололедица. І уровень опасности, желтый - предостерегли в КГВА.

Из-за возможного обледенения дороги водителей призывают:

- Не превышать скорость.

- Избегать резких маневров на дороге.

- Соблюдать безопасную дистанцию.

Дополнительно

Ранее УНН сообщал, что из-за циклонической активности и атмосферных фронтов в Украине на ближайшей неделе будет наблюдаться неустойчивая погода с осадками, особенно в западных и северных областях - с холодным воздухом из Балтийского моря и Скандинавии и возможными заморозками, тогда как в юго-восточных регионах будет аномально тепло.