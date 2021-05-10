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Киберспорт: украинцы победили российскую команду в финале международного турнира

Киберспорт: украинцы победили российскую команду в финале международного турнира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинский киберспортивных команда “NAVI” стала чемпионом турнира с “CS: GO” — “DreamHack Masters Spring-2021”, передает УНН со ссылкой на сайт “NAVI”.

Детали

Выступление на турнире “NAVI” начали с победы со счетом 16:14 на карте “Overpass” над европейской командой “mousesports”.

В полуфинале верхней сетке ребят ждала пятерка с “Virtus.Pro”. В этой встрече “Рожденные Побеждать” взяли верх со счетом 2:0. В битве за выход в полуфинал турнира команда российская команда “Gambit Esports” одолела “NAVI”.

В первом матче плей-офф “Рожденные Побеждать” на трех картах обыграли коллектив из Бразилии — “FURIA Esports”. В битве за путевку в финал турнира “NAVI” победили датский “Heroic” (2:1). В матче за звание чемпиона “NAVI” взяли реванш у “Gambit Esports” — 3:0.

Примечательно, что общий призовой фонд турнира составил 250 тыс. долл. украинцам победителям достанется 100 тысяч.

Дополнение

Следующим чемпионатом для команды станет RMR-турнир “EPIC League CIS 2021”, который пройдет онлайн с 12 по 30 мая: 16 команд разыграют 40 тыс. долл.

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