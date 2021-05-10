Кіберспорт: українці перемогли російську команду у фіналі міжнародного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Українська кіберспортивна команда "NAVI" стала чемпіоном турніру з "CS: GO" – "DreamHack Masters Spring-2021", передає УНН з посиланням на сайт "NAVI".
Деталі
Виступ на турнірі “NAVI” розпочали з перемоги з рахунком 16:14 на мапі “Overpass” над європейською командою “mousesports”.
У півфіналі верхньої сітки хлопців чекала п’ятірка із “Virtus.Pro”. У цій зустрічі “Народжені Перемагати” взяли гору з рахунком 2:0. У битві за вихід у півфінал турніру команда російська команда “Gambit Esports” здолала “NAVI”.
У першому матчі плей-офф “Народжені Перемагати” на трьох картах обіграли колектив із Бразилії — “FURIA Esports”. У битві за путівку в фінал турніру “NAVI” перемогли датський “Heroic” (2:1). У матчі за звання чемпіона “NAVI” взяли реванш у “Gambit Esports” — 3:0.
Примітно, що загальний призовий фонд турніру становив 250 тис. дол. Українським переможцям дістанеться 100 тисяч.
Доповнення
Наступним чемпіонатом для команди стане RMR-турнір “EPIC League CIS 2021”, який пройде онлайн з 12 по 30 травня: 16 команд розіграють 40 тис. дол.