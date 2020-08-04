Больная раком 13-летняя девочка из Ирпеня бросила видеовызов украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Анастасии Кравченко всего 13 лет, и она уже второй раз за свою жизнь предстала перед угрозой смерти. Ребенок болен раком. Снова. Повторный рецидив после аутологичной трансплантации. У девочки лимфома Беркитта (опухоль малого таза), на лечение которой в зарубежной клинике уже сейчас нужны 220 тыс. долларов, сообщает УНН.
К сбору средств на операцию для Насти присоединилось немало неравнодушных, однако сумма слишком велика, и каждая гривна или пять сейчас имеют бесценное для этого ребенка значения.
Ирпенские кафе и спортивные клубы инициировали благотворительные вечеринки и продажу благотворительных абонементов, а сами жители города пробежали благотворительный марафон. Вся информация о том, как ирпенцы сплотились на спасение Насти доступна на официальной странице сбора средств.
Сама девочка не опускает рук и надеется на выздоровление и полноценную жизнь. В Facebook она бросила вызов украинцам, предложив каждому записать видео со своими пожеланиями. Настя попросила подписывать такие видео хэштегом #ДаритеЛюдямПозитив.
Без поддержки посторонних людей Насте с болезнью не справиться, а потому ее друзья, родные и неравнодушные призывают помочь ребенку окончательно победы рак.
Банковские реквизиты для спасения ребенка по ссылке.