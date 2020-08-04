Больная раком 13-летняя девочка из Ирпеня бросила видеовызов украинцам

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 25067 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101195 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106083 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132833 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110384 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130973 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101982 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102572 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104415 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Больная раком 13-летняя девочка из Ирпеня бросила видеовызов украинцам

Больная раком 13-летняя девочка из Ирпеня бросила видеовызов украинцам

Киев  •  УНН

 • 98546 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Анастасии Кравченко всего 13 лет, и она уже второй раз за свою жизнь предстала перед угрозой смерти. Ребенок болен раком. Снова. Повторный рецидив после аутологичной трансплантации. У девочки лимфома Беркитта (опухоль малого таза), на лечение которой в зарубежной клинике уже сейчас нужны 220 тыс. долларов, сообщает УНН.

К сбору средств на операцию для Насти присоединилось немало неравнодушных, однако сумма слишком велика, и каждая гривна или пять сейчас имеют бесценное для этого ребенка значения.

Ирпенские кафе и спортивные клубы инициировали благотворительные вечеринки и продажу благотворительных абонементов, а сами жители города пробежали благотворительный марафон. Вся информация о том, как ирпенцы сплотились на спасение Насти доступна на официальной странице сбора средств.

Сама девочка не опускает рук и надеется на выздоровление и полноценную жизнь. В Facebook она бросила вызов украинцам, предложив каждому записать видео со своими пожеланиями. Настя попросила подписывать такие видео хэштегом #ДаритеЛюдямПозитив.

Без поддержки посторонних людей Насте с болезнью не справиться, а потому ее друзья, родные и неравнодушные призывают помочь ребенку окончательно победы рак.

Банковские реквизиты для спасения ребенка по ссылке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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