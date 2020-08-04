Хвора на рак 13-річна дівчинка з Ірпеня кинула відеовиклик українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Анастасії Кравченко всього 13 років, і вона вже вдруге за своє життя постала перед загрозою смерті. Дитина хвора на рак. Знову. Повторний рецидив після аутологічної трансплантації. У дівчинки лімфома Беркітта (пухлина малого тазу), на лікування якої в закордонній клініці вже зараз потрібні 220 тис. доларів, повідомляє УНН.
До збору коштів на операцію для Насті долучилося чимало небайдужих, проте сума занадто велика, і кожна гривня чи п'ять зараз мають безцінне для цієї дитини значення.
Ірпінські кафе та спортивні клуби ініціювали благодійні вечірки та продаж благодійних абонементів, а самі жителі міста пробігли благодійний марафон. Вся інформація про те, як ірпінці згуртувалися на порятунок Насті доступна на офіційній сторінці збору коштів.
Сама дівчина не опускає рук і має надію на одужання та повноцінне життя. У Facebook вона кинула виклик українцям, запропонувавши кожному записати відео зі своїми побажаннями. Настя попросила підписувати такі відео хештегом #ДаритеЛюдямПозитив.
Без підтримки сторонніх людей Насті з хворобою не впоратися, а тому її друзі, рідні та небайдужі закликають допомогти дитині остаточно перемоги рак.
Банківські реквізити для порятунку дитини за посиланням.