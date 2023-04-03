Как видения из сна: художница создает сюрреалистические картины с искусственным интеллектом

Детали

Имея опыт работы в области дизайна и анимации, Пасанен занимается цифровой живописью уже около 15 лет. Направление искусства резко изменилось, когда она открыла для себя искусственный интеллект два года назад. С тех пор она изучает способы плавного объединения этих двух подходов в одно цельное произведение искусства. "Я всегда описываю процесс как пирог со слоями. Добавляя один слой поверх другого, смешивая их вместе, а иногда добавляя другие элементы, такие как анимация, фотография или 3D", - рассказывает она My Modern Met.

Уникальные иллюстрации Пасанен выглядят как видения из сна. Безликие фигуры грациозно парят на дымчатом фоне пастельных тонов и в мрачных пейзажах, на которые смотрят облакоподобные животные. "Для меня вдохновение приходит откуда угодно, от изображения, созданного искусственным интеллектом, до далеких воспоминаний или даже от палки, которую я увидела на улице, - продолжает она. - Это потому, что мы строим нашу собственную реальность из нашего окружения и опыта; наша жизнь – это история, которую мы рассказываем себе, и это то, что мы рисуем на холсте".

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)