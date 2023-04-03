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Как видения из сна: художница создает сюрреалистические картины с искусственным интеллектом

Как видения из сна: художница создает сюрреалистические картины с искусственным интеллектом

Киев • УНН

 • 6650081 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. За последние несколько лет произведения искусства, созданные искусственным интеллектом, стали популярными и вызвали споры. Некоторые художники, однако, показывают, что есть много способов включить этот инструмент в свою творческую практику. Дженни Пасанен сочетает технологию искусственного интеллекта со своими цифровыми картинами для создания сюрреалистических иллюстраций с неземной эстетикой, пишет УНН со ссылкой на My Modern Met.

Детали

Имея опыт работы в области дизайна и анимации, Пасанен занимается цифровой живописью уже около 15 лет. Направление искусства резко изменилось, когда она открыла для себя искусственный интеллект два года назад. С тех пор она изучает способы плавного объединения этих двух подходов в одно цельное произведение искусства. "Я всегда описываю процесс как пирог со слоями. Добавляя один слой поверх другого, смешивая их вместе, а иногда добавляя другие элементы, такие как анимация, фотография или 3D", - рассказывает она My Modern Met.

Уникальные иллюстрации Пасанен выглядят как видения из сна. Безликие фигуры грациозно парят на дымчатом фоне пастельных тонов и в мрачных пейзажах, на которые смотрят облакоподобные животные. "Для меня вдохновение приходит откуда угодно, от изображения, созданного искусственным интеллектом, до далеких воспоминаний или даже от палки, которую я увидела на улице, - продолжает она. - Это потому, что мы строим нашу собственную реальность из нашего окружения и опыта; наша жизнь – это история, которую мы рассказываем себе, и это то, что мы рисуем на холсте".

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Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

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Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

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Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

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Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

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Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

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Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

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Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

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Сообщение, опубликованное Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

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