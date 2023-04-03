Наче видіння зі сну: художниця створює сюрреалістичні картини зі штучним інтелектом

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Маючи досвід роботи в галузі дизайну та анімації, Пасанен займається цифровим живописом вже близько 15 років. Напрямок мистецтва різко змінився, коли вона відкрила для себе штучний інтелект два роки тому. З того часу вона вивчає способи плавного об'єднання цих двох підходів в один цільний витвір мистецтва. "Я завжди описую процес як пиріг із шарами. Додаючи один шар поверх іншого, змішуючи їх разом, а іноді додаючи інші елементи, такі як анімація, фотографія або 3D", - розповідає вона My Modern Met.

Унікальні ілюстрації Пасанен виглядають як видіння зі сну. Безликі постаті граціозно ширяють на димчастому тлі пастельних тонів і в похмурих пейзажах, на які дивляться хмароподібні тварини. "Для мене натхнення приходить звідки завгодно, від зображення, створеного штучним інтелектом, до далеких спогадів або навіть від палиці, яку я побачила на вулиці, - продовжує вона. - Це тому, що ми будуємо нашу власну реальність із нашого оточення та досвіду; наше життя – це історія, яку ми розповідаємо собі, і це те, що ми малюємо на полотні".

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jenni Pasanen (@jennipasanenart)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jenni Pasanen (@jennipasanenart)